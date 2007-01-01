В Калуге эвакуировали машину такси
Нарушение выявили в ходе рейда, которые провели сотрудники полиции и управления административно-технического контроля.
- Выявлено 15 нарушений, из которых 12 обнаружено в Калуге, - рассказал 29 июля начальник управления Станислав Орехов. - У большинства водителей отсутствовали путевые листы. Один из водителей не имел разрешения на работу в нашем регионе, так как официально зарегистрирован в Ростовской области. Соответственно он осуществлял и незаконную предпринимательскую деятельность. Как итог: составлены протоколы обо административном правонарушении, автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.