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Авто и транспорт

В Калуге улицу Чижевского разметят термопластиком

Дмитрий Ивьев
29.07, 09:38
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Сейчас подрядчик готовит дорогу к укладке верхнего слоя асфальта.

- Во время онлайн-планёрки калужане интересовались, будут ли соблюдены на этой улице требования безбарьерной среды. Рабочие отчитались, что перепады высоты бортового камня при сходах с тротуаров будут учтены, - рассказал во вторник, 29 июля, городской голова Дмитрий Денисов.

После основных работ дорогу ждёт новая разметка термопластиком и ограждение из композитных материалов.

- Подрядчик ежедневно отчитывается о ходе работ, строго осуществляется лабораторный и технический контроль, - прокомментировал Денисов. - Я ставлю подчинённым задачу – следить за качеством и сроками. Важно, чтобы ремонт не только завершился вовремя, но и соответствовал необходимым стандартам, и в нашем городе было удобно и безопасно каждому!

Все работы обещают завершить к 10 августа.

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