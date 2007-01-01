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В Калуге пока не смогли починить светофоры на оживленном перекрестке

Дмитрий Ивьев
28.07, 16:31
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Они не работают на пересечении улиц Тарутинской и Зерновой с утра воскресенья, 27 июля.

Проблема актуальна на 16:30 понедельника.

В городской управе ранее поясняли, что светофоры на перекрёстках Тарутинская – Зерновая и Тарутинская – 2-й Городской проезд отключились из-за короткого замыкания.

Сроки ремонта пока не называются.

- На перекрёстке Тарутинской и Зерновой чуть не сбили меня, - рассказал наш читатель. - И в этот же момент на другом переходе слышу визг тормозов. Одни пропускали пешехода, а сзади быстро двигался «Рено», хорошо, что отморозил, практически въехал в ряд.

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