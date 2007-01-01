В Калуге пока не смогли починить светофоры на оживленном перекрестке
Они не работают на пересечении улиц Тарутинской и Зерновой с утра воскресенья, 27 июля.
Проблема актуальна на 16:30 понедельника.
В городской управе ранее поясняли, что светофоры на перекрёстках Тарутинская – Зерновая и Тарутинская – 2-й Городской проезд отключились из-за короткого замыкания.
Сроки ремонта пока не называются.
- На перекрёстке Тарутинской и Зерновой чуть не сбили меня, - рассказал наш читатель. - И в этот же момент на другом переходе слышу визг тормозов. Одни пропускали пешехода, а сзади быстро двигался «Рено», хорошо, что отморозил, практически въехал в ряд.