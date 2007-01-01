На перекрёстках Калуги прекратили работу светофоры

27 июля городское хозяйство Калуги сообщило о неполадках в работе светофоров.

На перекрёстках улиц Тарутинская – Зерновая и Тарутинская – 2-й Городской проезд произошло короткое замыкание, из-за чего оборудование вышло из строя.

До завершения ремонтных работ движение на этих участках будет нерегулируемым. Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность и правила дорожного движения.

Специалисты уже приступили к устранению неисправности. Точные сроки восстановления работы светофоров пока не уточняются.