В Калужской области рассказали о ремонте моста через Клютому
Работы продолжаются на дороге Р-92 в черте Козельска.
- На объекте завершены работы по устройству подпорной стенки, обеспечивающей защиту насыпи на сопряжении с мостом, - рассказал в пятницу, 25 июля, министр транспорта региона Геннадий Орлов. - Кроме того, выполнено бетонирование межбалочных швов пролетного строения мостового полотна, что значительно увеличит его прочность и долговечность.
Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».