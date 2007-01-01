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Авто и транспорт

В Калужской области рассказали о ремонте моста через Клютому

Дмитрий Ивьев
25.07, 15:25
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Работы продолжаются на дороге Р-92 в черте Козельска.

- На объекте завершены работы по устройству подпорной стенки, обеспечивающей защиту насыпи на сопряжении с мостом, - рассказал в пятницу, 25 июля, министр транспорта региона Геннадий Орлов. - Кроме того, выполнено бетонирование межбалочных швов пролетного строения мостового полотна, что значительно увеличит его прочность и долговечность. 

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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