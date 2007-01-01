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Авто и транспорт

В Сухиничах перекрыли две улицы

Дмитрий Ивьев
25.07, 08:09
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Там демонтируют столбы электропередачи, сообщили в администрации района.

До 12:00 закрыт проезд по улице Московской (от треугольника) и улице Железнодорожной (до перекрестка с улицей Победы).

- Перекрытие связано с проведением работ по демонтажу старых столбов электропередачи в рамках благоустройства территории по проекту «Обаяние Баевки: прогулки на ключах». Данные мероприятия касаются благоустройства Баевского оврага в границах улиц Гоголя, Московской, Чапаева и Революции, - пояснили в администрации.

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