В Сухиничах перекрыли две улицы

Там демонтируют столбы электропередачи, сообщили в администрации района.

До 12:00 закрыт проезд по улице Московской (от треугольника) и улице Железнодорожной (до перекрестка с улицей Победы).

- Перекрытие связано с проведением работ по демонтажу старых столбов электропередачи в рамках благоустройства территории по проекту «Обаяние Баевки: прогулки на ключах». Данные мероприятия касаются благоустройства Баевского оврага в границах улиц Гоголя, Московской, Чапаева и Революции, - пояснили в администрации.