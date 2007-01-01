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Новость дня Авто и транспорт

На обходе Калуги перекроют проезд

Дмитрий Ивьев
24.07, 15:57
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С 1 августа по 30 ноября в районе Ястребовской развязки будут проходить ремонтные работы. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- Проезд через путепровод будет осуществляться по одной полосе со светофорным регулированием с ограничением габаритов транспортных средств по ширине до 3,5 метра, - пояснил министр. - На объекте будут проведены ремонтные работы, заменена поврежденная балка пролетного строения и восстановлено мостовое полотно.

Водителей по возможности просят выбирать пути объезда.

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