На обходе Калуги перекроют проезд

С 1 августа по 30 ноября в районе Ястребовской развязки будут проходить ремонтные работы. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- Проезд через путепровод будет осуществляться по одной полосе со светофорным регулированием с ограничением габаритов транспортных средств по ширине до 3,5 метра, - пояснил министр. - На объекте будут проведены ремонтные работы, заменена поврежденная балка пролетного строения и восстановлено мостовое полотно.

Водителей по возможности просят выбирать пути объезда.