В Калужской области продолжается ремонт трассы М-3

Сенатор Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил 24 июля, что на участке федеральной трассы М-3 «Украина» от 65-го километра (деревня Бекасово, Московская область) до 124-го километра (город Малоярославец, Калужская область) ведутся масштабные ремонтные работы.

После завершения модернизации дорожное полотно станет значительно шире, что повысит его пропускную способность. Все перекрестки и светофоры на этом отрезке устранят, а вдоль всей трассы от Москвы до Калуги появится освещение.

Кроме того, реконструкция поможет разгрузить дорожное движение в Балабаново, Обнинске и Наро-Фоминске, где раньше часто возникали пробки из-за транзитного транспорта.