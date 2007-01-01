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Авто и транспорт

В Калужской области продолжается ремонт трассы М-3

Дарья Джуманова
24.07, 12:50
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Сенатор Совета Федерации Анатолий Артамонов сообщил 24 июля, что на участке федеральной трассы М-3 «Украина» от 65-го километра (деревня Бекасово, Московская область) до 124-го километра (город Малоярославец, Калужская область) ведутся масштабные ремонтные работы.

После завершения модернизации дорожное полотно станет значительно шире, что повысит его пропускную способность. Все перекрестки и светофоры на этом отрезке устранят, а вдоль всей трассы от Москвы до Калуги появится освещение.

Кроме того, реконструкция поможет разгрузить дорожное движение в Балабаново, Обнинске и Наро-Фоминске, где раньше часто возникали пробки из-за транзитного транспорта.

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