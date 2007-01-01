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Авто и транспорт

В Калуге провалился асфальт на улице Суворова

Дмитрий Ивьев
24.07, 10:19
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Опасная яма образовалась в районе дома №112.

Под слоем асфальта рядом с канализационным колодцем образовалась пустота.

Кто-то из водителей уже обозначил провал зеленой веткой, но в темное время суток яма представляет угрозу для автомобилистов.

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