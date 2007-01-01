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Авто и транспорт

В Калуге заасфальтировали места аварийных работ

Дмитрий Ивьев
23.07, 16:46
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Ситуацию с такими ремонтами в среду, 23 июля, прокомментировали в «Калугаоблводоканале».

- С наступлением тепла и открытием асфальтового завода уложено 1253 квадратных метра горячего асфальта, 185 квадратных метров новой тротуарной плитки и установлено 107 бордюров, - говорится в сообщении предприятия. - График восстановительных работ напряженный в любое время года. В первую очередь проводим ремонт на центральных улицах с активным транспортным и пешеходным потоком, а также рядом с объектами соцсферы: у школ, детских садов, медицинских учреждений. Но на ежедневном контроле и все остальные участки, требующие ремонта.

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