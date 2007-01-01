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Авто и транспорт

В Калужской области завершилась общественная приемка дороги Киров - Бережки - Фоминичи

Дмитрий Ивьев
23.07, 11:41
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Рабочая комиссия, в состав которой вошли представители министерства транспорта Калужской области, ГКУ «Калугадорзаказчик», местной администрации и общественного совета при региональном минтрансе, проверила готовность автомобильной дороги к сдаче после завершения ремонтных работ. Об этом сообщила 23 июля пресс-служба правительства Калужской области. 

Ремонт участка протяженностью семь километров проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году дорожные службы выполнили комплекс мероприятий по устранению пучинообразований и укреплению основания методом холодной регенерации. Были уложены верхние и нижние слои асфальта, заменены водопропускные трубы для повышения пропускной способности и предотвращения подтоплений. В 2025 году работы продолжились: специалисты обустроили примыкания и пересечения с прилегающими улицами, укрепили обочины, установили барьерные ограждения, организовали площадки для разворота и посадки пассажиров. Также на трассе появились дорожные знаки, нанесена разметка, выполнены мероприятия по повышению безопасности движения. 

По итогам выездной проверки комиссия выявила незначительные недостатки, которые необходимо устранить в течение недели. После исправления всех замечаний будет принято окончательное решение о вводе дороги в эксплуатацию. 

Как отметили в министерстве транспорта Калужской области, трасса проходит через населенные пункты Зимнички, Бережки, Волое и Фоминичи, где проживает около 1300 человек. Летом численность населения возрастает благодаря приезду дачников и туристов. В деревне Бережки и селе Фоминичи действуют школы, маршруты общественного транспорта и школьные автобусы, что делает данную дорогу важной для местного сообщения.

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