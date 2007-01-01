В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

В связи с необходимостью корректировки расписания после ограничений воздушного пространства в аэропортах России авиакомпания «Азимут» сообщила об отмене рейсов А44014 Калуга – Санкт-Петербург и А46314 Калуга – Минеральные Воды на 22 июля.

- После массовых ограничений воздушного пространства в центральной части России все авиакомпании предпринимают меры для нормализации своей работы и корректировки расписания полетов — не только в Калуге, но и в других городах, где также действовали ограничения, - прокомментировали в калужском аэропорту. - После устранения последствий авиакомпании вернутся к штатному режиму работы. Просим пассажиров отнестись с пониманием — авиаперевозчики делают всё возможное для скорейшего восстановления бесперебойного выполнения рейсов.

На сайте аэропорта указано, что «Азимут» также не полетит в Санкт-Петербург и Сочи 24 июля.