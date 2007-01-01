Ремонт дороги завершается в Мосальском районе

Работы на автомобильной дороге областного значения Мосальск - Чертень - Путогино в Мосальском районе, протяжённостью 7,5 км, подходят к своему завершению, сообщил 21 июля министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- На участке дороги расположены крупные сельскохозяйственные предприятия, что делает проведение ремонтных работ особенно важным для обеспечения стабильной транспортной доступности и развития региона, - отметил Орлов. - В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняются необходимые обновления и улучшения дорожной инфраструктуры.

В настоящее время дорожные службы завершили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На очереди остаётся установка знаков, нанесение разметки и установка барьерного ограждения.

Планируется полностью завершить все работы до конца сентября.