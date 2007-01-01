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Авто и транспорт

В Калуге из-за паводка затопило подъезды к населенным пунктам

Дмитрий Ивьев
21.07, 16:28
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Из-за резкого повышения уровня воды в реках Терепец, Яченка, Песочня и Жерелка оказались недоступны для проезда мосты в деревнях Черносвитино и Бабенки. Кроме того, единственный проезд к деревне Заречье размыт водой. 

Как сообщил на планерке в понедельник, 21 июля, заведующий отделом по организации защиты населения Алексей Гапонов, специалисты рассматривают возможность организации альтернативного маршрута и проводят обследование разрушенного дорожного полотна.

В то же время движение по мосту на Крымской улице деревни Груздово уже восстановлено – уровень воды снизился, и проезд стал возможен. 

Сейчас сотрудники МЧС занимаются откачкой воды из домовладений, которые остаются подтопленными. Городская управа планирует оказать помощь пострадавшим малоимущим жителям после проведения оценки нанесенного ущерба.

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