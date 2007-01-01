К 1 сентября отремонтируют дорогу в Барятинском районе

Там продолжаются работы по ремонту автомобильной дороги «Мосальск - Барятино - Брянск - Людиново – Киров А-130 «Москва - Малоярославец – Рославль».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент подрядчик завершил укладку асфальтобетона, обустроил заездные карманы и съезды. Ведутся работы по восстановлению посадочных площадок и остановочных павильонов. Параллельно специалисты занимаются водоотведением: выполняется нарезка кюветов и укрепление обочин. После завершения этих этапов на всем участке будет нанесена дорожная разметка.

Завершение ремонтных работ запланировано на 1 сентября 2025 года, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.