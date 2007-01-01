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Авто и транспорт

В Калужской области школы пополнятся 37 новыми автобусами

Дмитрий Ивьев
21.07, 07:34
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Для нужд школьников Калужской области закуплено 22 автобуса марки ПАЗ и 15 автобусов марки ГАЗ, сообщила пресс-служба Правительства региона. 

Приобретение транспорта стало возможным благодаря выделению федеральных средств. Все автобусы полностью соответствуют установленным техническим требованиям. Они оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами для обеспечения безопасности перевозок. 

Новые автобусы начнут эксплуатироваться после прохождения процедуры регистрации в Госавтоинспекции.

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