В Калужской области школы пополнятся 37 новыми автобусами
Для нужд школьников Калужской области закуплено 22 автобуса марки ПАЗ и 15 автобусов марки ГАЗ, сообщила пресс-служба Правительства региона.
Приобретение транспорта стало возможным благодаря выделению федеральных средств. Все автобусы полностью соответствуют установленным техническим требованиям. Они оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами для обеспечения безопасности перевозок.
Новые автобусы начнут эксплуатироваться после прохождения процедуры регистрации в Госавтоинспекции.