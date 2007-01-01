Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Малоярославце идет ремонт улицы Обнинской
Авто и транспорт

В Малоярославце идет ремонт улицы Обнинской

Дмитрий Ивьев
18.07, 15:46
0 268
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

18 июля глава администрации города Михаил Крылов сообщил, что в Малоярославце активно реализуется программа инициативного бюджетирования. Он ранее неоднократно рассказывал в социальных сетях о совместных проектах с жителями, таких как обустройство водопроводных и канализационных сетей по улице Парижской Коммуны, устройство канализации на улице Ивановской, благоустройство территории около многоквартирного дома по улице Гр. Соколова и других. 

На этот раз поддержана инициатива местных жителей по проведению капитального ремонта автомобильной дороги по улице Обнинская протяженностью 0,612 км.

Было отмечено, что ремонт осуществляется в рамках программы инициативного бюджетирования, которая предусматривает привлечение не менее 10% денежных средств от самих инициативных жителей.

Новости по тегу
дороги область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU2VGw3WDJINmVUR2lhdG1wMjlIYUE9PSIsInZhbHVlIjoib0hoSjA2bDBSbkozWWluVjNuYVhNR3dmTC9ld3c0TzRyRWRUM1ZRWE9xbXdHS0tpaGo3TXMrTFZrZHVQT1pwcEY4M0ErZ3NNNGJyMGQ4eXJNRzQ5cDdyWW5IR2x5VjlFNnFwcnREdmgwbi83K2UrcFdWWE12MStxbkF4TjRiMGc5R01lWUtoNmlzaVZMQnZBR0VmVlIvdm1rQ0xJOUpUcHBRNExUd1BidGFCR0tJeG9wNXVKOGkvc25uT3lrY0lsRk9LbkVQcXA5UktIc3ZVMWxRSXJBemFuWFZUckV6cjJJeGo0UWhpT2dmNEpvTE83Wmo4SCtFWnVWNDNrRE1acmQyUk9OcEZFVGxrcTI0OEdHa0UrL1lwZlJmY2xnV29HQmRLWjVyejVQNFlDTjJPNk9SaGF5ckp5L3RqVnV5QjJJMXNCM0R4SmRjTjdGS3VRTmNMNE4rcHUzNElsZzFPTzBoZVI4NEZJelBZUGl5VnZzYU44Q0xDM1NTNEJTNWFZbFUzSzZDR3oyaGkzZ1duZHNFNGIvODRFNmc2U3laY1BXT1hpRFVwRExCZmpzT1FMWEVMM3JPOWJkZEtSWUZlQyIsIm1hYyI6ImEyZmY0MjM3ZjFhNWY1ZjY1ZTFkYTI3NDRiZjFkMGNhM2NiMGZjZWM2MGZjMTI4YmFhOWQwODhkNWVlNWI4N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlkrVW40czNGdDRwNVZyTlNINXZkZEE9PSIsInZhbHVlIjoiUTVDK0dqbmRlb1JMWFBnOU9jV1BWeFl1c3NmeEk5WmNaWTJzUDJxOENRT1N4ZVd2clBoUm1Ram1wRTBFTVFQN1N3cVV6cElhRGxPMHNXejJ2UjFvNUYwV1MzUDRiYnRxK3dlcjZQTEhWTFM4NFdCZUtZWDk0YThkaXk1alltZEpmUmpTK28xRmZ3M21ON2h2RlBLLzVrdFFyWStWWTQrTG9XMC9VODFHWHlFdzVlQkUvMDluSUtTdUFrdnJldG1paVk2Umoyb2tVWnVTS1IrQXVNSlNwUkhQMWhRQnJpbG14Y2xvWnVKa1hjVUFROFpMWFZDSFI2ekpTUWhUaGVWa1luZXd1Z1IxYkVubCs0dEhEKzlhWFRxcGVKcnphVVN3bzM2NkJ3OGlZc2o5VGQ3cSsvQ1czMnU1NTlHMnBndWl4ZWo4RisraXdkTlhqVE1TK2hmKzRsM1JSeFBIUE5FTFZmNVRqRG13VjVCQkNLcEh4ODJFeCtJUllCejNoUEtEdGR4c0d0NGtmN2FqNWFzdzVaZ3RDMjE1SkxHQml0a2xBTnFnUjlGN2tqV0xETlNrdFBndFhQVFNkNEltMGMxcjVaUnFyTThRWUpOZHhFV1RUKzJ2Q1VQOHN1eUVlWmJCQTY3WlRaTEp5d2ZFamIzbFlvL2xIRVdKRlJQWmNMVzZ4U05jU3Zza2lmTGE3TTZZdFlSN3BpMmFBUFA5blFMVXBvbzNzTVllMnNuZkFSV2RDMUdUY2ZMYUpBaVRiemVLdkF2R254YTJ4YzlLQlRZR1BIZU5lM3ByZW02VWkwQ0NJQXRUak0wL1FqT3MvczNUSE1FZDB3c1JLVk1kbUdJRCIsIm1hYyI6IjU3NGUzODk1NzljMjliZTY0ODU2MDA4OGI2ODAwMjhlZjI4OWYzZTRlOTQyYmNlOWY2ZmM4ZGMzZmUwNGZkMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+