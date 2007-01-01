В Малоярославце идет ремонт улицы Обнинской

18 июля глава администрации города Михаил Крылов сообщил, что в Малоярославце активно реализуется программа инициативного бюджетирования. Он ранее неоднократно рассказывал в социальных сетях о совместных проектах с жителями, таких как обустройство водопроводных и канализационных сетей по улице Парижской Коммуны, устройство канализации на улице Ивановской, благоустройство территории около многоквартирного дома по улице Гр. Соколова и других.

На этот раз поддержана инициатива местных жителей по проведению капитального ремонта автомобильной дороги по улице Обнинская протяженностью 0,612 км.

Было отмечено, что ремонт осуществляется в рамках программы инициативного бюджетирования, которая предусматривает привлечение не менее 10% денежных средств от самих инициативных жителей.