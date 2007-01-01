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Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицу Чичерина

Дмитрий Ивьев
18.07, 14:33
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Проезд в районе дома №18 будет закрыт с 20:00 пятницы, 18 июля, до 7:00 субботы, 19 июля.

Это связано с аварийно-восстановительными работами «Калугатеплосети», сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят выбирать пути объезда заранее.

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