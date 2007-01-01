В Спас-Деменском районе продолжается ремонт дороги в рамках нацпроекта

В Спас-Деменском районе идет ремонт автомобильной дороги А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» - Павлиново, протяженностью более семи километров. Об этом сообщил 18 июля глава районной администрации Владимир Бузанов. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент подрядчики завершили обустройство водопропускных труб, необходимых для отвода воды и защиты дорожного полотна от разрушений. Также уложено несколько слоев щебня различных фракций, что обеспечит повышенную прочность проезжей части. В настоящее время проводится укладка нижних и верхних слоев покрытия с использованием асфальтобетонных смесей разных типов.

По словам Владимира Бузанова, реализация всех запланированных мероприятий позволит обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта, снизить риск дорожно-транспортных происшествий и улучшить качество жизни местных жителей. Ожидается, что ремонтные работы на данном участке будут завершены до конца текущего года. Это повысит надежность дорожной инфраструктуры и обеспечит ее долгосрочную эксплуатацию.