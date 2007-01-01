В Калуге жалуются на жару в общественном транспорте

Обращение по поводу ситуации в красных автобусах житель Правобережья опубликовал в пятницу, 18 июля, в официальном сообществе района в ВК.

- В прошлом году была выявлена неисправность системы кондиционирования, но до сих пор за исключением 29 маршрута, кондиционеры не работают нигде! – написал калужанин. - На просьбы включить кондиционер водители реагируют крайне неадекватно, мотивируя тем, что люди открыли окна (да потому что было жарко!), либо тем, что кондиционер в автобусе вообще не предусмотрен! Однако, наклейки «оборудовано кондиционером» висят прямо над головой. От управления одни отписки о проведенных беседах, но по факту ситуация не меняется. Ну сколько можно издеваться над людьми в этих адских котлах?!

Позже он добавил, что после неоднократных жалоб наклейки убрали. Как и убрали отображение температуры в салоне.