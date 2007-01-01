В Калуге размыло улицу Дарвина
Вечером 15 июля во время сильного дождя заметно увеличились провалы в проезжей части, существовавшие и ранее.
Проблема наблюдается на участке между улицами Космонавта Пацаева и Марата.
Если в такую яму у края дороги припаркуется машина, самостоятельно она выбраться вряд ли сможет.
Опасные участки на Дарвина пока не оградили.
Комментируя появление больших луж на дорогах во время дождей, в городской управе заявили, что вода после дождя быстро уходит в водоотводящую систему или по естественному уклону. В случае улицы Дарвина вместе с водой уплыли грунт и асфальт.