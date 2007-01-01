Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге размыло улицу Дарвина
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге размыло улицу Дарвина

Дмитрий Ивьев
16.07, 21:04
0 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером 15 июля во время сильного дождя заметно увеличились провалы в проезжей части, существовавшие и ранее.

Проблема наблюдается на участке между улицами Космонавта Пацаева и Марата.

Если в такую яму у края дороги припаркуется машина, самостоятельно она выбраться вряд ли сможет.

Опасные участки на Дарвина пока не оградили.

Комментируя появление больших луж на дорогах во время дождей, в городской управе заявили, что вода после дождя быстро уходит в водоотводящую систему или по естественному уклону. В случае улицы Дарвина вместе с водой уплыли грунт и асфальт.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZqQnJMeUNRK2hpZnJrL1hhUzZidEE9PSIsInZhbHVlIjoiQk9LVnQ5TndCczZ0emdZNk0xUFBKY1VOeklMZlZYZ1huNmR1UHpSbFJFZm92emkybWZlcExsVER5SytXaUFqeTVhWWdVajRLTjgwS0xYU3RJa25Qci9ybHR5NzhJUitCMExUbzdIVi9ZdTVkMy8wcVlYd3JScStEUGdQN21RLzZvaHQ5ZEJabWc5QVpSWEhQUWhHSkJTaHU5WjlHMm1nditHbGZEUGVCeHZBM0JOQkQrRWp4RndJenc5NUdRSXA1UlRuMWdGOXA5eFRtYzEzSElkTzBta1BaV0FVUXE2OGZYOGdzZW1uTVd6VDFzM3ZSME55YUpITkJqeHhDZjFiSGJUU3lvU1YvQXVLY2ExbUpyYll0R0Y2K3g4U3hjVHJ5R3F0L2x2RkJPZmVWODU0V3h2cTE1UkJlTWkzbVV3YnhzZGZEUUQvVkhkeCsyZGFRR25ZZ1lGSWdKUnlXZHk5Y3lzL1ZCTWlQZGFURlhFTDFJOHpWS0hmL1NvZERnVmhOZFp4dGZ0cHpjZTZRWXUxSGFCODkxQWdEREM2QlBDV2dFOXliVzhyejROWDNVTHBLVi8zSWE4NWJHV3UzUmR3WCIsIm1hYyI6IjhkOWFhODE2YjU4MTFmNjcyMDEzMzcyNDhkNTc3MzNkYzQzMDYzOWYyNWI2ZjMzMDU4NjVmMGMzZTc1NmIyZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlSMDVjbXRKN1V0ZC90THNTOFd1OEE9PSIsInZhbHVlIjoid0hMbTI5Nm1tQ2d2WWVub0kveFNaazBFVkZwREtjZHQ3MDUvV0VCWFRzMXEwdXp5aTdXNGRlMXZxYnp5TXpEazF4dzBEQ3k5QjdHZGd1d0NBYnU1WXFtajk4NEVKVHQ3VHk5TVRValdYcEFQcXJoZWFZZ2FPVGtKSUtZVXZxWUNuRnBucVB4TmlYdDhPRTZkWTFoTFZrU3VtZHU0QVdhU2pBOVZKTDh1RXQwN2tZM2RnaWU5S0hsTlhGOGlHNkd4bGFmY2dGTmJmcnBNK2V3dDlEcjM0Y2lDOVVMS0lVMWZDQnhMMElWR2QwOEN6ZDVQcmtXSlRlYzNtUi9Hbkxwc2w0bWNPRW1PVVJNemVlZ0hCRnNEZ29TcmlnRU8rVzQ4U3dvR3NZeEdDajRnQ2xkS1E4NUx3MHY3d1VycmZQTU1vcG5QZmxYdXlraW1GVnNUQkl1L3hneENjTmRHc1RiemowQWNxZHE4cUViYTgyZTliUUhybHY4TVdINFVWTEIvcVhOb1hMK0E1eGx5WUtMVlVFdmJIRi9NM01ZVDFKb21sZmNkUFN6bXJHOS9EZVBzdUtOUUhGYmFZWkRkaGFsYkxKNVNvWVNBZGY3TVRVdXJOSFJuSkNTZGV5UHltSmIyNkh2cmlGMUgrd1BuWG4rV0lhendFWElWNlcvMlZLNHhwdXVxeCtBaFZYa1ZRZi92Y3k2V0k5YWRrcVFmUXNxU3BoclhESG8vZ2ZUcndxd2twRTRVaHF1SGlmNEZMYnp0SUtBUjIyUE5vRnM5OExJWkJFN2VrSlErSEJFQzYxMTVEdDFrT09FSjY5QUJpU3lnRWJxV0hMaFJCdkd3S0g4VCIsIm1hYyI6ImE3NWYyYjI5ZjZjNjhkNDI3N2FkNDYxMDY0YmEyOTczODAzYzYwOGNlNzkxNWQ4M2Y3OWE3ZjdmNWUwYTQxN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+