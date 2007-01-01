Завершилось строительство участка дороги «Киров – Бережки – Фоминичи»

Ремонт трассы, которая построена около 30 лет назад, начался в 2024 году. Она проходит через деревни Зимнички, села Бережки, Волое, Фоминичи, деревни Новосёлки, Малые Зимницы, железнодорожную станцию Пробуждение. Капитального ремонта здесь не было, проводился только ямочный.

- В 2024 году выполнены работы по устройству дорожной одежды на всей протяжённости участка, планировке откосов и устройству кюветов, уложены водопропускные трубы, - рассказал 16 июля глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - В этом году приведены в нормативное состояние примыкания и пересечения с дорогой, укреплены обочины, установлено барьерное ограждение, сделан заездной карман с остановкой общественного транспорта, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Протяжённость дороги составляет 7,62 км. Стоимость контракта - 136 миллионов рублей. Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».