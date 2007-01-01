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Авто и транспорт

В Калуге эвакуируют 18 брошенных машин

Дмитрий Ивьев
16.07, 15:33
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Список автомобилей 16 июля опубликовала городская управа.

Их осмотр пройдет 25 июля с 10:00 до 13:00. Собственников просят присутствовать.

  • ул. Академическая, д. 2, «Газель» белого цвета, Е563МХ40,
  • ул. Болдина, д. 55, «Форд» синего цвета, К164МР40,
  • ул. Болдина, д. 55, «Тойота Карина» вишневого цвета, Р881УО77,
  • ул. Болотникова, д. 6, «Сеат» красного цвета, Р309АТ40,
  • ул. Валентины Никитиной, д. 41, марка не определена, К012СР177,
  • ул. Взлетная (парковочный карман), «Мазда» синий металлик,
  • ул. Кибальчича, д. 5, «Опель Астра» темно-серого цвета, Н482РО40,
  • ул. Кибальчича д. 5, «Нива» красного цвета,
  • ул. Кибальчича, д. 20, «Тойота» синего цвета, Х524ВС197,
  • пер. Михалевский, д. 16, «Хендай Акцент» бежевого цвета, Е552ОК40,
  • ул. Прирельсовая, д. 8, белого цвета,
  • ул. Карачевская, д. 7, «Дэу Нексиа» серебристого цвета, Н739МН40
  • ул. Звездная, д. 5, Шевроле Ланос белого цвета, О719СО40,
  • ул. Маршала Жукова, д. 39, ВАЗ 2112, Р202ЕС71,
  • Грабцевское шоссе, д. 116, корп. 2, «Мицубиси Карисма» зеленого цвета, Н893УК40,
  • ул. Энгельса, д. 66, «Нива» темно-синего цвета, Н075ВО40,
  • Ул. Луначарского, д. 9/2, ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета,
  • ул. Дачная, д. 20, ВАЗ 21113 серебристого цвета.

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