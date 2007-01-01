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Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дорогу в деревню Гришино

Дмитрий Ивьев
16.07, 14:05
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Работы ведутся в Мятлево Износковского района Мятлево по проекту поддержки местных инициатив, сообщил 16 июля глава районной администрации Владимир Леонов.

- На собрании жители Гришино решили участвовать в программе по ремонту дороги, - пояснил он. - Это было правильное решение, так как дорога давно нуждалась в обновлении. Инициатива нашла отклик у всех жителей, получила одобрение от районной и местной администрации.

Подрядная организация уже выполнила работы по разравниванию, профилированию, укреплению основания, подсыпке песка и щебня, согласно смете.

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