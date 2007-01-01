В Спас-Деменском районе стартовала укладка асфальта 

Ремонт автомобильной дороги А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль» — Спас-Деменск — Ельня — Починок» — Павлиново продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемого участка составляет более семи километров, сообщили в министерстве транспорта региона.

На данный момент выполнены ключевые этапы работ. В частности, установлены водопропускные трубы, которые защитят дорогу от подтоплений и разрушений. Также завершена укладка нескольких слоев щебня различной фракции с последующей тщательной утрамбовкой. Эти мероприятия направлены на восстановление прочности дорожного полотна и обеспечение его ровной поверхности, что поможет предотвратить появление дефектов в будущем.

Сейчас дорожные бригады приступили к устройству нижних и верхних слоев покрытия, включая укладку асфальтобетонных смесей различных типов. Это обеспечит долговечность и повышенную износостойкость трассы. В процессе строительства применяются современные технологии укладки и защиты покрытия, что повысит устойчивость дороги к нагрузкам и погодным условиям.