В Калуге ремонт улицы Чижевского проверит независимая лаборатория

В понедельник, 14 июля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Кураторы от МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» ежедневно в период производства работ находятся на объекте, - говорится в официальном комментарии. - В текущем году подрядная организация заключила контракт с независимой лабораторией, которая проводит оценку и экспертизу материалов и произведенных работ на всех этапах.

Напомним, на прошлой неделе подрядчик начал работы на тротуаре от Горького до Ленина.