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Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицу Чичерина

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:13
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Проезд в районе дома №18 будет закрыт с 20:00 18 июля до 7:00 19 июля.

Это связано с аварийно-восстановительными работами «Калугатеплосети», сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят выбирать пути объезда заранее.

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