Аэропорт «Калуга» снова принимает рейсы после временных ограничений

Калужский аэропорт вернулся к стабильной работе после снятия ограничений.

Фото: Международный аэропорт Калуга

Об этом 11 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены 10 июля после 16:00. Как пояснили в ведомстве, такие меры принимались для обеспечения максимальной безопасности полётов.

Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.