Афиша Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Аэропорт «Калуга» снова принимает рейсы после временных ограничений
Новость дня Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» снова принимает рейсы после временных ограничений

Калужский аэропорт вернулся к стабильной работе после снятия ограничений.
Ольга Володина
11.07, 08:54
1 530
Фото: Международный аэропорт Калуга
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 11 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены 10 июля после 16:00. Как пояснили в ведомстве, такие меры принимались для обеспечения максимальной безопасности полётов.

Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
14%
0%
71%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdzWGtyT0Q3V0hOVzdFRCtrODF0UFE9PSIsInZhbHVlIjoicS9UOHlQZlBaYkVGS0ZTZ0RHazJHOHZ5dk5SbzVBWFp6aU9RNDgzUkFJUFMyMnVESmNKSFlESGg5c0trWE1MRkwvVkJnaS91VXBZZFpEcERRVjB0UGN5bnZzd2NHMktEcndWL3Y5NGdEb0RtTGpmRWN4cWt5MnRCSi9mQnZoZXFFQUkyQnBWbEhnRnc3RGl6RFNON2JpMjY0ZzZWb21OOGdaTHdaKzV0Q1BDWmRDckJ6NUNKdzVzV0tVaTdRNEJNbDJMRFpOT3B6aFRnZ2dNa2wrcGllODB3bXpTMXBrcGRCeUh1TEFMa1lIT0VqM1I1VUhGV29QVGtERjVxb08zTFFUZVVNTzVIaDE2Y0JpUlBTR3Flak1RcWxiMVhwdElUcWNsWDZiTnhzK1d0TjE2T3A5aWZJdE5ZMVV1c0s1dmNjd1BpRHdtRy8rSitOV1pGUlR1RXlCa3VKQzRpeFpsM2dZYnBXVitDcG9SazNiZHJKNTVRUk1TWmRoa09YY2lncEJnT01GN0puMmVRTzdlekp2Q09STWd2czI4alh6K1hPNFA1ZXkyeGFJbDFPdkFIOXc3OGhSaHArTmlDMUF2QyIsIm1hYyI6ImY1YmIxYWVlN2VjNDk3MDIzODUyNTBlYzQ4YzVhNGQxOTA1NzRjYTQ1ODMwNDg2N2JhYzExM2E4Zjk4OWM3MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5RQVBENWtCcDNEZ2k5R0FCS0dWYUE9PSIsInZhbHVlIjoiTm93RGJPdE0rSVcvd0dHbVArdnpIcWhaVTJYb3diSG9CaUduVEFEbnozd2RpTVJWNXU5M3ZXb080NTk0enVRQlh1SUFBVGdNV2Vzb2JZb1d1WlNzRkk5R0k3aVR0NDdkMDRKU0VZcXQwazUxbFB5cjZTOEdMQ3VXWTVTQUhvaDJ4NndxTVZHM3VzV2JjK055MWNKMFFhdjFISVRQeHg0dDlPMkIrajVFZWl3aGVqTUVYN0FmUHNYazlNZ0ZRWndaSzVYSUcyL0ZWbEpRWGx0bmJ4dy9TU21wZkFuWjR4Yk9jNHdLWjJhaWR2ZmRuWWdEM2ZIT0E3WnRjWks4SDJ2YjVOUFFwNjAzc2xPa2RqUnp0clFDTmgxay9LRmZGcHM5anZIcWlwNDhObjAvNG03c1pNWjB2TFU4QmVOTzQ4Mkc3SVlRQkl1bnNIaGg2R280TTVKMGhPQWtNa2tFbFNHVHJIdEx2Q2xaN2lUcVZ3dFIyZVNxY0JDY1VucUphZWlBdEttT1JpeUhDc1phRlVmenNqWEJNZmZIWFJTcUYyTnhwWUp4THBObEVYQmVGOExzR2xaUGRZZm5wajk0MUxUUnU3dEE2NjlMWWZXQWUyc29VTC9KUFFDRHNTWkFwUm16UG51bUJmNGlxQXhtbm9jbGhXRFk3TE1oNjhBNFJDMlF1SzhqZE5oVHl0ZUYwR1BrRUtTUGUyTHZYNkFEQUhkQ2grVlZUdTQ1UWxhdjhpbG9kTnQ2OVRERVBndWZ4d0NkQWV3RHFtcGN4Z0lUcjBmN2JoTmxZQ2EzYTlkaE1FR1h1U055K0NZUnowL2trbjRCa0pIaSttMmFvdWdoRDZrTiIsIm1hYyI6IjdiNGVlNzI4MzMwMDcxOWQzOTdlYjY0NzRlY2IxNDNlZGVhZmQwMWVkZTAwOTE3MGJlZGNkYjk1OTk1NTMzMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+