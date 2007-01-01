Аэропорт «Калуга» снова принимает рейсы после временных ограничений
Калужский аэропорт вернулся к стабильной работе после снятия ограничений.
Об этом 11 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
Ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены 10 июля после 16:00. Как пояснили в ведомстве, такие меры принимались для обеспечения максимальной безопасности полётов.
Сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.