В Боровском районе изменится схема движения на трассе М-3 «Украина»

С 9 по 23 июля на 94 километре трассы М-3 «Украина» будут проводиться работы по устройству примыкания. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта во вторник, 8 июля.

На этом участке временно изменится схема движения. Выезд с трассы М-3 «Украина» на улицу Зеленую в Балабаново будет закрыт. В город можно будет попасть на 93-м километре по улице Кисловодской в направлении деревни Подсобного хозяйства дома отдыха «Балабаново».

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты.