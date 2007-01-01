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Авто и транспорт

В Боровском районе изменится схема движения на трассе М-3 «Украина»

Дарья Джуманова
08.07, 16:37
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С 9 по 23 июля на 94 километре трассы М-3 «Украина» будут проводиться работы по устройству примыкания. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта во вторник, 8 июля.

На этом участке временно изменится схема движения. Выезд с трассы М-3 «Украина» на улицу Зеленую в Балабаново будет закрыт. В город можно будет попасть на 93-м километре по улице Кисловодской в направлении деревни Подсобного хозяйства дома отдыха «Балабаново».

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты.

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