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Авто и транспорт

В Калужской области вводят двухлетние ограничения на участке федеральной трассы

С 21 июля 2025 года на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Юхновском районе вводятся временные ограничения движения.
Ольга Володина
07.07, 15:16
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Как сообщило Министерство транспорта Калужской области 7 июля, на отрезке с 902 по 927 километр будет запрещено движение транспортных средств шириной более 3,2 метра.

Ограничения продлятся до 30 ноября 2027 года и связаны с проведением масштабных дорожных работ. Водителям большегрузного транспорта необходимо заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути.

Минтранс региона призывает всех участников дорожного движения соблюдать установленные ограничения и следовать указаниям дорожных служб. Это позволит обеспечить безопасность как рабочих, так и самих водителей на ремонтируемом участке трассы.

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