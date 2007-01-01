В Калуге и Малоярославце агрегаторы задрали цены на такси из-за сбоев интернета

В воскресенье, 6 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи поступило сообщение от подписчика.

Он рассказал, что в Малоярославце из-за перебоев с мобильным интернетом вдвое и больше подорожали услуги такси. Короткая поездка на 1,5 км теперь стоит 300–350 рублей.

Таксист Николай пояснил ситуацию: - Смотрите, отъезжаешь от вокзала — и значок интернета на телефоне пропадает. Из-за этого многие водители просто не выходят на линии. Проблемы со связью наблюдаются с субботы. При этом в соседнем Балабаново цены остаются вдвое ниже.

Кстати, вчера в Калуге цены на такси тоже скакали: в 12 часов дня поездка от Пучково до Московской площади стоила больше тысячи рублей, но уже через 15 минут упала до 750, притом, что обычная цена этого маршрута — не более 400-500 рублей.

Водители ссылаются на временные меры безопасности, когда в городе глушат интернет, что осложняет работу таксистов. Однако пассажиры расценивают резкий рост цен как попытку нажиться на сложной ситуации.