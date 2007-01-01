Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге и Малоярославце агрегаторы задрали цены на такси из-за сбоев интернета
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге и Малоярославце агрегаторы задрали цены на такси из-за сбоев интернета

В воскресенье, 6 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи поступило сообщение от подписчика.
Ольга Володина
07.07, 08:26
4 1588
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он рассказал, что в Малоярославце из-за перебоев с мобильным интернетом вдвое и больше подорожали услуги такси. Короткая поездка на 1,5 км теперь стоит 300–350 рублей.

Таксист Николай пояснил ситуацию: - Смотрите, отъезжаешь от вокзала — и значок интернета на телефоне пропадает. Из-за этого многие водители просто не выходят на линии. Проблемы со связью наблюдаются с субботы. При этом в соседнем Балабаново цены остаются вдвое ниже.

Кстати, вчера в Калуге цены на такси тоже скакали: в 12 часов дня поездка от Пучково до Московской площади стоила больше тысячи рублей, но уже через 15 минут упала до 750, притом, что обычная цена этого маршрута — не более 400-500 рублей.

Водители ссылаются на временные меры безопасности, когда в городе глушат интернет, что осложняет работу таксистов. Однако пассажиры расценивают резкий рост цен как попытку нажиться на сложной ситуации.

Новости по тегу
область
Лента настроения
25 оценили
20%
0%
0%
0%
12%
68%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5PY2NoL2wxRFlrMjAzeXVEczU4M1E9PSIsInZhbHVlIjoid29CV0djSlRMN0FGRGxCMmlYT0dMTjByTlNaRnl5ckh3VjVXU2FURkxwL215OFZsTkxsZ3Qwc2tPR3NoaVo0WUxCMm9CZ20vOGE1a1czNVZIbzZ3bG1JZDNvLzZUVm5yNkV3Uit3L0NFODk0b2tDblZRVWUzdk5kUlQvQWpSWThrdlRGMXVDZXY3aFN6d1JiWmdhSElDSStyblg3Ulp4dTcrcVVTQlRNaHVrRXBwQkJXa2M5VG1YdkcyQUN0SmozL2RYY2NkY3N2SFlzVTVQbmJhNjZ6ODRGWjdsRlNUenJmM0psQjNic2dTa1BGNkd6ZmpIZnNCU3FyZi80NzBLL25EQllHMWdlKzlWdEE5aXlWd1hXbVBqTmkxS0FJZEZJckZ6bjBHNUlzbk5yY0UzVGlkdnJLcmpNSmhEVXJwUXhNd0NiRWJ3cmt0eGo1bE0ySVpPbTZWL3h4MGxFd3oyVUFmTG9VVGFhMVM1VkJoK0VxcFN1VHA1cnRXQjQwVXBIWEx0VG5pTWZ5NFpMNXdEWlUxTi84VWNvcms4d2J6UmgwbnFmN1VJWHNWbk01U0pHOWRPK2tKT3o2U1B2SjhDTyIsIm1hYyI6ImJjZGQ2NmU1YWQxYThlNzA5MTk5MTMwNjU0NGRhNjNlMWJmNWMxMDg1NjU1NzNkZDI3M2NjYjdhZWQyMDJhZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNrM1BvOWRSNExBVDkzOC9SanQ2c3c9PSIsInZhbHVlIjoiWHVQbEY5ZXB6cEpEWGFhcWg3MFpjcmxLM0hJcmxMaWlIbmdmcUkyQkJsQzg3NE9TeVRGdDY3UC9oUTFobXV3U1VKb3drbHZMOTVhd1dxVC9oNEJoV2FsdlNPckZoVTUwRmpnTGZTSnN6T2RFQUZhaTVUYUtZKzNESlNvZGZzREtRK003aG9uWWV1U0RsOHErUnFhNFFJR3d6N2UrcFp3TjJjU0FqSXRocnJtNVJlZkcxWFZ3SXdheHpoRUFDanI2cXRWUTlvakRacUtVK0NQWHFHd0V4cnJuSVVJbjJNbGhUdEdINitvYVBJQUtqVWFxenZiVWpvSjMrcjVxcDYrNHZJbldlMVYzYVNLTGJWRVNZUzQwWXBnMjZLb2ZLQndIMndONmJMSGh6WGEraE5HU2tyOEhyWm9rZDh1RVd0NVd4cUxvMWtWbmdmNnhMZFRDRFB0WHNRMXpMSDZiS21ydisvWnhGSWVtdXVFTjN5RnJId0tWbSs1YlZtaTllWWlhc2wxQlVEMGhBamY5UlhnUHpEYXNnRHUrZk5XY3lNb1dKQ1Fxak5ucWFMNWFEVEIrRi8xdDEwNUVaQXNMY3pCVkxva2E0eThWNW53T3BoOE4wSWFxUzFYQ3hjQllQNkx1KzByQUR1bEdqeVRwOFl0Q1ByeHpjSHZ5Q2hmNGZDN2pIK3BDVlZhSG5Sa2lvZVRVaG1tQWhzRVdWdkJRQlc1MHVXUmpzdlR2NUhhcXJ2VUxGN2pmMU5tck1mamRid0lNNG8vMWhkQlhsWTlxZGMwbmIvVG1wYU0vWUtKQnB0SkkxdkZ3bFA5cXZXZnNzdU5Qc1BSTzU4ZFZTejh6cWliayIsIm1hYyI6ImIxNjA2OTAxMDYyMzhlOTQxMzIzNTNhNWYyNzg3Mzk2ZTdkZDQyMGUxNzBkNTQ4N2E0NGU5Zjc4NzU2NjFmZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+