Авиаперевозчики перенаправили калужские рейсы через Москву

Из-за временных ограничений воздушного пространства над Калужской областью изменилась схема вылетов для местных авиапассажиров.

Фото: Международный аэропорт Калуга

Об этом сообщили 5 июля, в субботу представители международного аэропорта «Калуга».

Пассажиры рейса Калуга — Санкт-Петербург (А44014) получат возможность вылететь из московского аэропорта «Внуково». Для них организован комфортабельный трансфер до места отправления.

Аналогичные меры приняты и для тех, кто должен был прибыть в Калугу рейсом из Минеральных Вод (А46313). После посадки во «Внуково» всех пассажиров доставят в Калужскую область специальным транспортом.

Авиакомпании заверяют, что сделают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Рекомендуется уточнять актуальную информацию о вылетах перед поездкой в аэропорт.