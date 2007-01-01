Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Авиаперевозчики перенаправили калужские рейсы через Москву
Новость дня Авто и транспорт

Авиаперевозчики перенаправили калужские рейсы через Москву

Из-за временных ограничений воздушного пространства над Калужской областью изменилась схема вылетов для местных авиапассажиров.
Ольга Володина
05.07, 16:10
0 636
Фото: Международный аэропорт Калуга
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили 5 июля, в субботу представители международного аэропорта «Калуга».

Пассажиры рейса Калуга — Санкт-Петербург (А44014) получат возможность вылететь из московского аэропорта «Внуково». Для них организован комфортабельный трансфер до места отправления.

Аналогичные меры приняты и для тех, кто должен был прибыть в Калугу рейсом из Минеральных Вод (А46313). После посадки во «Внуково» всех пассажиров доставят в Калужскую область специальным транспортом.

Авиакомпании заверяют, что сделают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Рекомендуется уточнять актуальную информацию о вылетах перед поездкой в аэропорт.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFVZ3Jxc1NaSVA5V0lKRUF0M2MzTEE9PSIsInZhbHVlIjoiSCtydmdiN0FuKytwREx6ZUVQbDk2OEpxNE1FaDJINlptd1BjWTVOekdwRUxhTWRCdGE0Qmhkb2tISjd1aXhvTzh6aCsvaUQ4Y1JvdUNrRXQvcWNaUTlNTGRFbGJtSTZGZmc3NGpGdlQrU3EyWS96S3NiZWw2djdocFlQZms4RDRyRzBoOWNhQytNOXQ1WFJOSFkzOG9jckdneEU3VDFxWm1ObjFockZiNTF1ZVdRQU0wY0RvSzZ6Zmtsc3E0aWlGc0RNTXFuNXVxbVNGMm1uWjRIMXdhQmJyWDF6UkQ1eHJxR3VlKy91Q3JUN0haOXVwSzI1R2w2NEdFRjAwREpEQXdybSt6U3JhNUZqM2JYNkQwL2NqWi9QeGhRbWlKb0lkRUlPKzl0R3Q5SjhYZUk4b2xNUEVEcGJPS0FKY0xDOUJpQU1MWTRFR2RrbTVPK092K3dJc1p5QmtiK1lmeko5Q2ozRmt2ZjVDY011Ny9sOThXMUN2OWQ0S2ZOdlBFTTFHUDgxajR2d1B6dE5sWGluSDhnWjI0OUk2emdoOU1Ud0FXd1YwU1FGVk5aM3h5aWRPcldXb08rRHJEMUxCNmpkdCIsIm1hYyI6Ijg4NjU0MTI2YjA2ZjZkMGVkOWQ3MDJkMWZlNzIwNTk2Zjg2OTk1ZWFkNTMyMjIzYWNiZGFmZWRjMDI1NWFjNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFFdlM0L2t3VnplZ1BGVnB0VjdWN3c9PSIsInZhbHVlIjoieWE4NEhzNUpVQU9HenlSb2tldW1ycGhFbHIxcWlMU3NDdHpVeUlpbjBLcGZ2UVBjZUloTTdKL205UE1KQ2pKMXYvbDZ5QU1URXhHYXlaRHh3UVZQQ2EvUFBDeThvQkxOSmZyUVZtMENDM3NLUlZzZkt1dEdQUStNcTFud3VoWnBTeXBTUlZZaUVWTFBYVVRJL001Zm51YXAvTXJrZCtVbUhJL1JtK1VrdEIrekxJOUhWS2ZObHNqSmx3SWlNandVTkVhaFpZdzd0cHk5RUZQY1h2cVd1UXNIZUloVmxGaUY3UzlCNjA3S3VEVzdORDUvQll5c3Z5dWU5cndrTDhuWlNGcDVHZk9SUkhkTHYwSHRVcUlEeDk5TFdiNmxRcDA4NU1JK3Y4b0lDRFpGQ1pzbTR6SlhQUzdrRytTeHJaWTBYd2FLKytLNlFxczExU09lZS9NSkJjWVd5K0owaUlMdkw4bGl0YTI0bTluM2tFZEdsV3lRQUtPeXU2bmJUekp1SjBwdGo3a012TFlUZ0pvLzdaNEVoamdoTjJLb2F1NENLcXI3L2RCcDhyVjFZbkdOY2FMVlV0YitQTWNvcDZmdUFXdVBQdSt6ZFJYNXlxOUNHcXNCcTJNdy8zR0FlL1ZSUFhhOE1HdUtBU25abTlUbVJESjg4V1g0dFdYZEVaRHVoSlpncjJueUoxZVpKY0R4d21QYkhlR1lGVlBRcHZYVmFwVVJ6Q0hkQkVFaDFxVHFuZ3BFUjlnTlhMNWI0ZnIyMHdFOVFoOWdodW1rdHppanhQTFROZ2l5aG5BdHhJS0dYL3FQLzFDMXEvMVUxZDFJV0Zpa29Cd05TK2F0YmdZNSIsIm1hYyI6IjM4MjI2MmYyOGViNTJkYTAxYTFjODU3NTFlYWU2MzEyZjc4YmQzY2VkZGQ5NjVhYjliYmYwNzAyMTZkOWI1OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+