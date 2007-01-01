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Авто и транспорт

Возгорание на Киевском вокзале сбило график поездов через Калугу

5 июля на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление в служебном помещении.
Ольга Володина
05.07, 14:08
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Сотрудники оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших. Однако инцидент повлиял на движение поездов в сторону Калуги.

Из-за происшествия поезда МЦД-4 ходят с увеличенными интервалами. Пригородные электропоезда, аэроэкспрессы и дальние составы Киевского направления задерживаются. В МЖД заверили, что работают над восстановлением нормального графика.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют уточнять актуальное расписание перед поездкой.

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