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Авто и транспорт

Ремонт путей изменит расписание поездов, проходящих через Калугу

Министерство транспорта Калужской области в среду, 2 июля информирует об изменениях в расписании пригородных поездов.
Ольга Володина
02.07, 18:17
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Фото: Министерство транспорта Калужской области
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С 3 по 16 июля на участке Шайковка - Фаянсовая пройдут плановые ремонтные работы, что повлияет на движение составов между Вязьмой, Смоленском и Кировом.

Поезд № 6331 Вязьма - Фаянсовая будет отправляться в 09:57, прибывая на конечную станцию в 13:14 - на 1 час 15 минут позже обычного. Состав № 6386/6376/6375 Смоленск - Ельня - Фаянсовая выедет из Ельни в 11:05 и прибудет на Фаянсовую в 13:32, что на 55 минут позже стандартного расписания.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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