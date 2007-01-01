Ремонт путей изменит расписание поездов, проходящих через Калугу

Министерство транспорта Калужской области в среду, 2 июля информирует об изменениях в расписании пригородных поездов.

Фото: Министерство транспорта Калужской области

С 3 по 16 июля на участке Шайковка - Фаянсовая пройдут плановые ремонтные работы, что повлияет на движение составов между Вязьмой, Смоленском и Кировом.

Поезд № 6331 Вязьма - Фаянсовая будет отправляться в 09:57, прибывая на конечную станцию в 13:14 - на 1 час 15 минут позже обычного. Состав № 6386/6376/6375 Смоленск - Ельня - Фаянсовая выедет из Ельни в 11:05 и прибудет на Фаянсовую в 13:32, что на 55 минут позже стандартного расписания.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».