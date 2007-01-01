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Новость дня Авто и транспорт

Маршрут №71 продлили до нового микрорайона Калуги

С 1 июля в Калуге начинается тестовый запуск обновлённого маршрута автобуса №71.
Ольга Володина
01.07, 09:45
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Фото: Городское хозяйство Калуги
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По просьбам жителей коттеджного посёлка «Горневская слобода» маршрут продлят от конечной остановки «Грабцево» до нового жилого комплекса.

Как сообщили 30 июня в городском хозяйстве, первый рейс будет отправляться в 7:30 утра от «Горневской слободы», а обратный - в 17:30 от парка Циолковского.

Власти подчёркивают, что пока изменения вводятся в тестовом режиме. В течение ближайших месяцев будет оцениваться востребованность нового маршрута и его загруженность, после чего примут окончательное решение о постоянном продлении.

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