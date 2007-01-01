В Калужской области камеры чаще всего фиксируют три основных нарушения ПДД
В понедельник, 30 июня, ЦБДД региона опубликовал анализ статистики дорожных нарушений.
Первое место по частоте занимает превышение скорости. Камеры регулярно улавливают случаи, когда водители игнорируют установленные ограничения.
На втором месте — непристегнутый ремень безопасности. Несмотря на кажущуюся простоту этого правила, многие водители и пассажиры по-прежнему пренебрегают им.
Третье нарушение — проезд на красный свет. Игнорирование сигналов светофора остается актуальной проблемой. Такие нарушения часто приводят к серьезным авариям, особенно на оживленных перекрестках.