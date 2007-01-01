В Калуге временно изменят движение 5 автобусных маршрутов
В этот период муниципальные маршруты переведут на объезд через «Южный обход» с изменённым расписанием:
№20(л) От сквера Медицинских сестер: 6:20, 6:50, 7:35, 8:00, 8:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:25, 13:20 От ст. Калуга-2: 6:10, 6:45, 7:40, 8:40, 9:00, 9:40, 11:00, 11:40, 12:00, 13:05, 14:00
№21(л) От сквера Медицинских сестер: 6:30, 8:10, 9:30 От пос. Резвань: 6:05, 7:05, 8:50, 10:05
№30(л) От ст. Калуга-1: 7:20 От ст. Калуга-2: 8:25
№33(л) От сквера Медицинских сестер: 6:00, 6:30, 7:05, 7:55, 8:55, 9:40, 10:35, 11:20, 12:50, 13:25 От пос. Мстихино: 6:00, 6:30, 7:00, 8:00, 8:50, 9:45, 10:30, 11:25, 12:10, 13:25, 14:00
№37(л) От сквера Медицинских сестер: 7:05, 8:10, 9:25, 10:30, 11:45, 12:50, 15:10, 15:50 От мкр. Куровской: 7:00, 8:15, 9:20, 10:35, 11:40, 12:55, 13:40
После 12:00 все маршруты возобновят движение по обычному графику. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.