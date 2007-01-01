Камеры Калужской области зафиксировали более 28 тысяч нарушений за неделю
С 11 по 19 июня 2025 года системы автоматической фиксации нарушений выявили 28 508 случаев несоблюдения правил дорожного движения.
Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости – таких зафиксировано 19 866.
Среди других распространённых нарушений:
- 4 187 – неправильный проезд перекрёстков;
- 3 433 – водители или пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности;
- 376 – выезд на встречную полосу;
- 340 – парковка в запрещённых местах;
- 295 – отказ уступить дорогу пешеходам;
- 11 – движение по обочине.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах.