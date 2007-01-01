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Новость дня Авто и транспорт

Камеры Калужской области зафиксировали более 28 тысяч нарушений за неделю

Сергей ПЕТРОВ
23.06, 10:51
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С 11 по 19 июня 2025 года системы автоматической фиксации нарушений выявили 28 508 случаев несоблюдения правил дорожного движения.

Наибольшее количество нарушений связано с превышением скорости – таких зафиксировано 19 866.

Среди других распространённых нарушений:

  • 4 187 – неправильный проезд перекрёстков;
  • 3 433 – водители или пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности;
  • 376 – выезд на встречную полосу;
  • 340 – парковка в запрещённых местах;
  • 295 – отказ уступить дорогу пешеходам;
  • 11 – движение по обочине.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах.

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