Большой участок дороги ремонтируют в Спас-Деменском районе
Работы ведутся на дороге А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» - Павлиново в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность ремонтируемого участка - 7 300 метров.
На июль-август запланированы работы по устройству нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия, сообщил 20 июня министр транспорта региона Геннадий Орлов.
Эта дорога соединяет несколько населенных пунктов, между которыми ездит в том числе школьный автобус.
Все ремонтные работы должны быть завершены до конца года.