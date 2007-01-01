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Авто и транспорт

Большой участок дороги ремонтируют в Спас-Деменском районе

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:06
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Работы ведутся на дороге А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» - Павлиново в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общая протяженность ремонтируемого участка - 7 300 метров.

На июль-август запланированы работы по устройству нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия, сообщил 20 июня министр транспорта региона Геннадий Орлов.

Эта дорога соединяет несколько населенных пунктов, между которыми ездит в том числе школьный автобус.

Все ремонтные работы должны быть завершены до конца года.

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