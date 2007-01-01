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В Калуге ищут нового подрядчика для ремонта улицы Чижевского

Дмитрий Ивьев
20.06, 11:32
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Итоги аукциона должны подвести 24 июня, сообщается на портале Госзакупок.

Максимальная цена контракта – 68,8 миллиона рублей. Такой же она была в мае, когда подрядчика искали первый раз.

Напомним, выигравшая тогда компания так и не смогла начать работы, переоценив свои возможности. Контракт был расторгнут.

На прошлой неделе в городской управе рассказывали, что теперь ремонт выполнят до 20 августа. Ранее калужанам обещали новую дорогу к 1 июля.

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