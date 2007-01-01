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Улицы Калуги перекроют из-за спортивных соревнований

Дмитрий Ивьев
19.06, 15:55
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Ограничения введут 28 и 29 июня, сообщает городская управа.

С 6:30 до 12:30 в субботу, 28 июня, нельзя будет ездить по набережной Яченского водохранилища от дамбы до Лаврентьевского переулка. 

В воскресенье, 29 июня, набережную Яченского водохранилища перекроют с 4:30 до 13:00. 

Также 29 июня с 7:00 до 12:00 будет перекрыта подъездная дорога от трассы М3 «Украина» - от Гагаринского моста до Анненок. В это же время для автомобилей закроют улицу Набережную – от парковки у набережной Оки до моста.

В эти два дня в Калуге впервые пройдут массовые соревнования по триатлону.

Также 28 июня для машин закроют центр города из-за шествия выпускников.

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