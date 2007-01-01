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Авто и транспорт

В Людиново появились новые проекционные переходы

Дмитрий Ивьев
19.06, 10:24
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В Людиново появились новые проекционные переходы

Их обустроили недалеко от школ. Об этом сообщил 19 июня глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

Переходы подсветили на улицах Московской, Герцена и 3-го Интернационала.

- Все переходы сделали вблизи школ. Благодарю министерство транспорта за поддержку, - прокомментировал Перевалов.

Ранее в Людиново уже устанавливали такое оборудование на улицах 3-го Интернационала, Энгельса и Маяковского.

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