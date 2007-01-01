В Людиново появились новые проекционные переходы
В Людиново появились новые проекционные переходы
Их обустроили недалеко от школ. Об этом сообщил 19 июня глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.
Переходы подсветили на улицах Московской, Герцена и 3-го Интернационала.
- Все переходы сделали вблизи школ. Благодарю министерство транспорта за поддержку, - прокомментировал Перевалов.
Ранее в Людиново уже устанавливали такое оборудование на улицах 3-го Интернационала, Энгельса и Маяковского.