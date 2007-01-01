Пассажиров калужского аэропорта отправили в Москву

Во вторник, 17 июня, рейс авиакомпании «Азимут» Калуга – Санкт-Петербург отменен из-за закрытия воздушного пространства над нашим регионом.

Также в Грабцево не смог приземлиться самолет из Минеральных Вод. Этот борт перенаправили в московский аэропорт «Внуково».

Пассажиров доставят в Калугу на автобусе. Также на автобусе в Москву повезли тех, кто должен был вылететь из Калуги в Санкт-Петербург.

Вылет самолета в Калининград отложен почти на два часа.

Напомним, власти сообщили о трех сбитых беспилотниках в Калужской области.