Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Пассажиров калужского аэропорта отправили в Москву
Авто и транспорт

Пассажиров калужского аэропорта отправили в Москву

Дмитрий Ивьев
17.06, 12:33
0 1427
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 17 июня, рейс авиакомпании «Азимут» Калуга – Санкт-Петербург отменен из-за закрытия воздушного пространства над нашим регионом.

Также в Грабцево не смог приземлиться самолет из Минеральных Вод. Этот борт перенаправили в московский аэропорт «Внуково».

Пассажиров доставят в Калугу на автобусе. Также на автобусе в Москву повезли тех, кто должен был вылететь из Калуги в Санкт-Петербург.

Вылет самолета в Калининград отложен почти на два часа.

Напомним, власти сообщили о трех сбитых беспилотниках в Калужской области.

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVpZDErQk1PSXBOY1BucXp5bFlhU3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ2FwcEdhUlpvc3NkMW5adldpMmJjUncxM3pERnAvNjZxTHFLV3J0WTZKMjBwVWc3TXlJTW90UlpxY1NkTUxKeW9vWWJZUG1vTnpwdWcwelRpOWhYTXFOam1mVCtyd2U3VEpSak93QmJlNnNDWGRhTDhqYkpnTjZZRUtMOEJ3MVJCcDI0VFdpOVZ4eWdHV1c2Z2dSak0rcDE5Z1Y0TWxQdTFmOXJaMkprYjlmUUM1VFhIdzV5RUxJZ1E5SFZrZks4YURQdHNVR2RFdjRtVEVIQ0x4NlFqU3BvWXZ4MmtTQzM0Vk9jVWZiZFFyekl4UERKUWxMNFdjWVoySEgzTFRVTXQrakNnZVVEQm1DVG0xcDRRbGZISVg4OTZrWndpRmxRMnppYVFoN2lXRStMWVkzenFiMFF0ZWNBZ2h3Z0QyZ1ArblE2S3VERU1NWG52VDM1RkczeGtDemRqdDNsVWFndnQ5NFIrRGtKaDhKRHMxNVdBbkRFT1A1QVNYcVo5dnFxRGxhYVl1Q0NBNWh0eFcvREpXY2NZWWw0WW1HWHBvYUYrZHgyZENKalEzN3hSWFZrZ1lrTHRzUDVwYWQ1T2FuaSIsIm1hYyI6ImRhODlhMTU0ODFlNWVmODQxMGYyNjJhN2I0Y2E5Yjc1MjI1MTFiOTQyODczYWQ5MDZiMDc0ZWI0NjYyZTMyZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkN5NUhSdXFDdTV2WTIyRU02STRwU0E9PSIsInZhbHVlIjoiTDZURXRxM1YxZC9aekp6ZDlqQldHMFlYU0t4ZWtycHB2ZmMyTUFUVEpWMXZ0dVR6YmdyeUJMSlVPTFUxTVZoRWFZRlJQRklMcE9Vb0tTem9GaFpqSHYzUkg5NU5aU0FQaDlzekFXTHlCT2R2ekhmQ200YkhSNmNkV0pScjloZjdtNGtOU0tQMUJJRjRqSU9HOUVEK3NPV2xUd3VWdEtNMzFHV3E1VUlpaStCaFprVFNtZmo2MnF4NTRLUkI3bU53a0pBSjZNMzIvTDJnbEdXQTNFcWZreFdQVjIySENrODJYWS9LU0trSDI2bEpqUUlPYS9RUm92b3FzRTRLQ2RhaGZJOFVaUW9Ca2NQZXY2Tkk4c1MwSmt2eUtnbHpCdVRhWFFGejZDMVpxQWhBTXNpUG5QNnNuM0JQUFV5bDgvcXJWRkw0VXRzbjAwbThyVjE4Rm8zQUpWWDdRZ294QjYvd2phNlk5ZXQ1dTJRcmtKUDFya2pMd1FUVXl2UGpXWkVkZzBUeEwzdWdCZTJXS01yeU5sbDVPMDlkT21CeGpoVWZ3NGNIRTAybklIVTdrMXQyd3Fma0srU0NJcWUvQSt1eDdRM3A3b1FtNjJEaWwwK1BBWWxNZVdsckdjbkR1UVlvVWh6UUZiR0tZekFpSFcxeXphWStqN1FzV05Rdm91Ly9US2VJNVhCWldNbTA5czJpbGNNdHdsZTV1dTZnZmZJNzJKYTdqaWZzK09rQUtnUmVZOGlheHN0eUtkQmQrek5sZ2hyblFxUVNQdGE0dHJnamFzSWV5NzZ4V2hZL05SdHZ3NXoxMFF5dkRaMjJXRE9yUEhvOXRycGpDS2RIVWRsQyIsIm1hYyI6IjllNTIyYzc0MmM2OTk5OGJjZDdjMzYwNjQ1ZmI3ZGJkMzllNDgwOGMzYWE4NWM5NWQ1YjdhYmM2MDNhOGU2ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+