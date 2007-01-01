Самолет из Калуги не сможет вовремя вылететь в Санкт-Петербург

Проблемы с рейсами в калужском аэропорту возникли во вторник, 17 июня.

Как мы уже рассказывали, с 00:25 Росавиация закрыла небо над Калугой в целях безопасности.

Из-за этого прилет самолета авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод отложен до 13:00.

Этот борт в дальнейшем должен использоваться для перелета Калуга-Санкт-Петербург. Пассажиры должны были отправиться в северную столицу в 11:35, но рейс будет задержан.

- Обращаем внимание, что после снятия ограничений все перелёты продолжат выполняться согласно расписанию, - пообещали в аэропорту «Калуга».