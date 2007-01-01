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Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют 330 километров дорог

Дмитрий Ивьев
16.06, 11:11
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Такие планы на 2025 год, сообщил 16 июня губернатор Владислав Шапша.

- За 5 лет в области обновили 28 аварийных мостов, отремонтировали и реконструировали 1,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог. В этом году приведем в порядок еще более 330 км, - подчеркнул глава региона. - Отремонтируем участок дороги от трассы М-3 до Перемышля протяженностью 10 км. К ремонту еще двух участков от М-3 приступаем в Сухиничском и Думиничском районах. Завершим ремонт дороги к селу Ефимцево в Ульяновском районе, где расположен крупный животноводческий комплекс. Начали масштабные работы по ремонту 34 км дороги-дублера платного участка М-3 в Малоярославецком районе.

По его словам, большинство дорожных работ направлено на увеличение безопасности. 22 участка дорог будут оборудованы искусственным освещением.

- Поручил усилить меры безопасности на дорогах региона, особое внимание - аварийно опасным участкам. Жизнь людей - главная ценность. За 5 лет смертность в ДТП снизилась в области более чем на четверть, - прокомментировал Шапша.

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