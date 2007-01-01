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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге разметили семь парковок для электросамокатов

Дмитрий Ивьев
11.06, 14:35
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В среду, 11 июня, управление городского хозяйства сообщило нам, где уже проведены работы.

Публикуем список адресов:

  • Перекресток Тульской и Николо-Козинской,
  • Ул. Московская, 215,
  • Ул. Театральная, 8,
  • Ул. Пролетарская, 133,
  • Ул. Дзержинского, 38,
  • Ул. Тульская, 42,
  • Ул. Тульская, 9.

Напомним, всего в городе хотят сделать около 60 точек, где можно будет оставлять электросамокаты. Пока в большинстве случаев они стоят на тротуарах, перегораживая проход.

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