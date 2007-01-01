В Калуге разметили семь парковок для электросамокатов
В среду, 11 июня, управление городского хозяйства сообщило нам, где уже проведены работы.
Публикуем список адресов:
- Перекресток Тульской и Николо-Козинской,
- Ул. Московская, 215,
- Ул. Театральная, 8,
- Ул. Пролетарская, 133,
- Ул. Дзержинского, 38,
- Ул. Тульская, 42,
- Ул. Тульская, 9.
Напомним, всего в городе хотят сделать около 60 точек, где можно будет оставлять электросамокаты. Пока в большинстве случаев они стоят на тротуарах, перегораживая проход.