Движение на дороге Калуга – Вязьма ограничат с 16 июня
Там начнется ремонт моста через реку Большой Березуй у деревни Волхонское Бабынинского района, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
- На участке установлены временные светофоры и организовано реверсивное движение, чтобы обеспечить безопасное регулирование трафика, - пояснили в министерстве. - Обратите внимание: габаритные параметры транспортных средств по ширине не должны превышать 4,5 метра.
Ремонт обещают завершить к декабрю 2026 года.