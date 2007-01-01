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Авто и транспорт

Движение на дороге Калуга – Вязьма ограничат с 16 июня

Дмитрий Ивьев
11.06, 14:13
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Там начнется ремонт моста через реку Большой Березуй у деревни Волхонское Бабынинского района, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- На участке установлены временные светофоры и организовано реверсивное движение, чтобы обеспечить безопасное регулирование трафика, - пояснили в министерстве. - Обратите внимание: габаритные параметры транспортных средств по ширине не должны превышать 4,5 метра.

Ремонт обещают завершить к декабрю 2026 года.

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