Новую остановку просят организовать на дороге Калуга – Ферзиково
Этот вопрос во вторник, 10 июня, обсуждался на личном приеме, который прошел в региональном Минтрансе.
Жительницы Ферзиковского района обратились с вопросом обустройства автобусной остановки на участке между деревнями Красотынка и Катенево.
- По итогам выезда на место рассмотрим эту возможность, - прокомментировали в министерстве.
Также обсуждалась инициатива установки исторического указателя «Тихонова Слобода» при въезде в село Льва Толстого Дзержинского района.