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Авто и транспорт

Новую остановку просят организовать на дороге Калуга – Ферзиково

Дмитрий Ивьев
10.06, 16:43
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Этот вопрос во вторник, 10 июня, обсуждался на личном приеме, который прошел в региональном Минтрансе.

Жительницы Ферзиковского района обратились с вопросом обустройства автобусной остановки на участке между деревнями Красотынка и Катенево.

- По итогам выезда на место рассмотрим эту возможность, - прокомментировали в министерстве.

Также обсуждалась инициатива установки исторического указателя «Тихонова Слобода» при въезде в село Льва Толстого Дзержинского района.

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