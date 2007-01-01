Путепровод в Людиново перекроют с 23 июня
Изначально ремонт на улице Куйбышева планировалось начать с первого дня лета, но планы немного изменились.
- Вся необходимая документация и схема маршрутов согласованы. Путепровод на улице Куйбышева временно закрываем для проведения крупного капитального ремонта, - заявили во вторник в администрации района. - Проект организации временного пешеходного перехода находится на этапе согласования. Это важный элемент инфраструктуры для микрорайона, но не менее важна его безопасность вблизи строительной площадки и ж/д путей.
Ремонт продлится примерно полтора года.
Новые маршруты общественного транспорта обещают опубликовать чуть позже.