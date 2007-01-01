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Авто и транспорт

Калужане за полгода научились парковаться на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
10.06, 10:41
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Знаки в районе Арбитражного суда поменяли еще в декабре 2024-го.

Но все эти месяцы водители продолжали ставить машины ёлочкой, что перекрывало правую полосу.

Однако 9 июня мы наблюдали непривычную картину – все машины стояли параллельно бордюру, а правая полоса была свободна.

Напомним, с декабря на перекрестке Кирова и Плеханова при движении со стороны сквера Мира с центральной полосы можно поворачивать налево или ехать прямо. Правая полоса – только для движения прямо.

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