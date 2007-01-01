Калужане за полгода научились парковаться на улице Кирова
Знаки в районе Арбитражного суда поменяли еще в декабре 2024-го.
Но все эти месяцы водители продолжали ставить машины ёлочкой, что перекрывало правую полосу.
Однако 9 июня мы наблюдали непривычную картину – все машины стояли параллельно бордюру, а правая полоса была свободна.
Напомним, с декабря на перекрестке Кирова и Плеханова при движении со стороны сквера Мира с центральной полосы можно поворачивать налево или ехать прямо. Правая полоса – только для движения прямо.